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Afganistan'dan UNRWA'ya 1 milyon dolarlık yardım

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, "Bu, taktire şayan bir jest. Filistinli mültecilerle ilgili bütün dünyaya da bir mesaj bu" dedi.

03 Mart 2019 Pazar 13:01
Afganistan'dan UNRWA'ya 1 milyon dolarlık yardım

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, Afganistan halkının Filistinli mülteciler için yaptığı 1 milyon dolarlık yardımın taktire şayan bir jest olduğunu belirterek, "Bu dönemde Filistinli mülteciler, genellikle dünyanın kendilerini unuttuğunu düşünüyorlar. Bugün verilen mesaj, çok önemli bir sinyal. Onların unutulmadığının, mücadelelerinin hatırlandığının ve insanlık onurlarının önemli olduğunun bir sinyali." dedi.

Krahenbühl, Afganistan halkının UNRWA'ya yaptığı 1 milyon dolarlık yardımın takdim töreninde yaptığı konuşmada, Afganistan'ın UNRWA'ya bu zor dönemde çok önemli bir katkıda bulunduğunu, Filistinlilerin umutsuzluk içinde olduğunu, çok ciddi acılar çektiğini, önemli ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

Bu yardımın, UNRWA'nın da geçmişine altın harflerle yazılacağını dile getiren Krahenbühl, "Bu bütün dünyaya bir mesaj da veriyor. Dayanışma bağlarının ancak, Filistinli mültecilerin insanlık onurunu koruyabilecek şekilde gösterilebileceğini gösteriyor. Bu bir mesaj, siz de bunu net bir şekilde ortaya koydunuz. Bu, taktire şayan bir jest. Filistinli mültecilerle ilgili bütün dünyaya da bir mesaj bu. Bu dönemde Filistinli mülteciler, genellikle dünyanın kendilerini unuttuğunu düşünüyorlar. Bugün verilen mesaj, çok önemli bir sinyal. Onların unutulmadığının, mücadelelerinin hatırlandığının ve insanlık onurlarının önemli olduğunun bir sinyali." diye konuştu.

Türkiye'nin de tarihi bir rol oynadığını, Türkiye'nin UNRWA'nın kurucularından olduğunu belirten Krahenbühl, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ile olan ortaklığımız, özellikle geçen yıl çok olağan üstü adımlar atıldığına tanık oldu. Biz ABD'den aldığımız desteği yitirdik. Bu önemli bir darbe oldu kuruluşumuz için. Ama Sayın Erdoğan'ın liderliğiyle çok önemli bir dönem oldu. BM Genel Kurulu'nu bir araya getirdiniz. Önemli konferanslar gerçekleştirdiniz ve Türkiye'nin desteğini ortaya koydunuz. Ayrıca Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak Filistinli mülteciler için oluşturduğu vakıf için de teşekkür ederim.

Abudabi'deki 46. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu vakfın kuruluşu ilan edildi. Filistin Devleti'nin bütün diplomasi ekipleri de devreye girdi. Yardım kuruluşumuzu desteklemeye devam etti. Bugün Türkiye ve Filistin devleti arasında bir dayanışma örneğini görüyoruz. Afganistan'ın somut bir desteğini görüyoruz. Bu dönemde bu çok önemli. 530 küsür bin çocuk var okullarımızda yardım kuruluşunun. O çocuklar için önemli bir mesaj iletmiş oluyoruz."

- "Afganistan, Filistinli kardeşlerini güçlü bir şekilde desteklemiştir"

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan da trajik bir ironi döneminde olunduğunu çünkü Filistinli sivillerin, temel insan haklarını ve siyasi haklarını talep ederken öldüklerini söyledi.

Filistin halkı için verilen desteğin Afganistan tarafından çok net olduğunu ifade eden Seyitcan, "Afganistan Devleti, Filistinli kardeşlerini net ve güçlü bir şekilde desteklemiştir. Biz Afganistan olarak birçok ekonomik problem yaşıyoruz ve daha iyi bir gelecek verebilmek için halkımıza biz de mücadele halindeyiz. Ama bir yandan biliyoruz ki Filistin halkı da birtakım zorluklar yaşamakta. Somut desteğe ihtiyaçları var. Bizlerin de hızlı tedbirler almamız gerekiyor temel insani yardımı ve desteği Filistinlilere sağlamak için." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere Filistin'i destekleme çağrısında bulunduğunu, hem UNRWA hem de diğer yardım kuruluşlarına Filistinliler için yardımda bulunma çağrısını gerçekleştirdiğini hatırlatan Seyitcan, "Bu, bizce pozitif bir adım oldu. Böylece 1 milyon doları bir araya getirerek UNRWA aracılığıyla Filistinli mültecilere aktarma kararı aldık. Böylece Filistinli mültecilerin eğitim ve temel ihtiyaçları karşılanabilecek." diye konuştu.

Bu paranın Afgan halkının sağladığı bir para olduğunu dile getiren Seyitcan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu konudaki girişimini desteklediklerini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilat'na üye ülkelere de Seyitcan, "Bu zor dönemde Filistinlileri destekleyiniz." çağrısında bulundu.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:01
  1. Ankara
  2. Afganistan
  3. Pierre Krahenbühl
  4. UNRWA
  5. yardım

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