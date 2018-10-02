Afganistan'dan kritik ABD açıklaması!

Kabil hükümetinin ikinci ismi, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah, Trump'ın politikasının işe yaradığını iddia etti.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Fox News'a röportaj veren Abdullah, Trump'ın politikasının işe yaradığını söyledi ve bu strateji olmadan işlerin daha farklı olabileceğini ifade etti.

Abdullah ABD'nin strateji geliştirdiğini, NATO'deki diğer müttefikleri seferber ettiğini, Kabil hükümetine bağlı komando güçlerinin sayısını ikiye katladığını, hava güçlerini desteklediğini dile getirdi. Abdullah'a göre Trump'ın şartlar temeli planı, Obama'nın zaman bazlı planından daha uygun.

Abdullah Abdullah stratejinin yakına meyveleri vereceğini söyledi. Afganistan İcra Heyeti Başkanı Pakistan'ı suçlayarak sözlerine şöyle devam etti: "Afgan halkı Taliban'ın destekleyicisi değil. Şurada burada hükümleri geçiyor ancak bunun sebebi halen dışarıdan yardım alıyor olmaları."

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