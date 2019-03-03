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Afganistan'dan Filistinli mültecilere 1 milyon dolarlık yardım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan halkının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı 1 milyon dolarlık yardımın takdim töreninde konuştu.

03 Mart 2019 Pazar 12:18
Afganistan'dan Filistinli mültecilere 1 milyon dolarlık yardım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD, özellikle maddi konularda yaptığı baskılarla Filistinlileri, hatta zor şartlarda yaşayan Filistinli mültecileri terbiye etmeye çalışıyor. Zor kullanarak, baskı yaparak, kendi düşünce planlarını dayatmaya çalışıyor. Buna karşıyız. Uluslararası toplumun da karşı olduğunu BM Genel Kurulu'nda kabul ettirdiğimiz iki tasarıda da gördük." dedi.

Çavuşoğlu, Afganistan halkının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı 1 milyon dolarlık yardımın takdim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Filistin davasına en güçlü destek veren ülkelerin başında geldiğini, özellikle Filistinli mültecilerin korunması ve refahı için yeri doldurulamaz hizmetler sunan UNRWA'nın içinde bulunduğu mali krizden dolayı sarf edilen çabalar neticesinde 2018 yılında bir sorun yaşanmadığını söyledi.

ABD'nin özellikle maddi konularda yaptığı baskılarla Filistinlileri, hatta zor şartlarda yaşayan Filistinli mültecileri terbiye etmeye çalıştığını ve zor kullanarak, baskı yaparak, kendi düşünce planlarını dayatmaya çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, buna karşı olduklarını, uluslararası toplumun da karşı olduğunu BM Genel Kurulu'nda kabul ettirdikleri iki tasarıda da gördüklerini belirtti.

Bu iki önemli tasarının BM tarafından kabul edilmesinin ABD'nin ve İsrail'in uluslararası hukuka uymadığının bir göstergesi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle ABD'nin bu kararından sonra İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Başkanı olarak tüm Müslüman ülkelere ve tüm dost ülkelere yaptığı çağrı yerini bulmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanya neticesinde, Afganistan halkı da duyarsız kalmadı. Topladıkları 1 milyon doları, bugün burada UNRWA'ya teslim edecekler. Afganistan halkının yaptığı bu katkı ve yardım, hiçbir zaman unutulmayacaktır. Filistinliler kendilerine yapılan yardım ve desteği hiçbir zaman unutmaz. Buradan tüm Afganistan halkına şükranlarımı sunuyorum."

- "Afgan halkı ne kadar asil bir millet olduğunu gösterdi"

Bakan Çavuşoğlu, Afgan halkının bu davranışla ne kadar asil bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Afgan halkı içinde bulunduğu şartlardan özellikle terör ve diğer zorluklardan dolayı belki bu 1 milyon dolara Filistinlilerden daha çok ihtiyaç duymaktadır. Ama kendi zorluklarını unutarak, Filistinli mülteci kardeşlerimiz, çocuklar eğitimine devam etsin, Filistinli kardeşlerimiz aç, susuz ve barınaksız kalmasın diye bu parayı toplayıp bugün buraya gönderdiler." dedi.

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'e de teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, ekibiyle zor şartlarda yılmadan, öz güvenini kaybetmeden çok çaba sarf ettiğini, Türkiye'nin görevinin de UNRWA Komiseri ve ekibini desteklemek olduğunu, bu sene desteği arttırarak devam ettireceklerini söyledi.

Abudabi'deki Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilen ve yeni kurulan kalkınma vakfı aracılığıyla da Filistinlilere yardım elini uzatacaklarını anlatan Çavuşoğlu, Türkiye olarak vakfın kuruluş aşamasında 1 milyon dolarlık katkı sağlayacaklarını aktardı.

Toplantı sonunda Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan, UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'e 1 milyon dolarlık yardımı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin huzurunda takdim etti.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:18
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Afganistan
  4. Çavuşoğlu
  5. UNRWA
  6. yardım

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