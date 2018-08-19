Afganistan'dan dikkat çeken Taliban kararı!

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, yarından itibaren Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta ateşkes ilan ettiklerini bildirdi.

Devlet Başkanı Gani, Afganistan Bağımsızlık Günü'nün 99. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Taliban'a karşı ateşkes ilan ettiklerini ifade etti.

Gani ayrıca, şartlı ateşkesin de yarından itibaren başlayacağını belirterek, bunun Taliban'ın ateşkesi koruduğu sürece devam edeceğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle örgüt elindeki tutuklu bulunan esirlerin serbest bırakılacağı bildirildi.

Serbest bırakılacakların içinde güvenlik görevlilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, bu sürecin devam edeceği kaydedildi.