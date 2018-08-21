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Afganistan’daki terör operasyonu sonlandı

Bayram için yapılan bütün ateşkes çağrısına rağmen, bu sabah başkanlık binasına roket fırlattı, saatler süren operasyonda Afgan güçleri 6 saldırganı öldürdü 5’ini tutukladı.

21 Ağustos 2018 Salı 18:18
Afganistan’daki terör operasyonu sonlandı

Taliban, Kurban Bayramına rağmen hükumetin ateşkes çağrısına uymayarak terör saldırılarına devam ediyor. Dün 170 kişiyi kaçırdıktan sonra memleketlerine bayram ziyaretine giden 20 polisi esir alan Taliban, Başkent Kabil’deki devlet başkanlığı binasına bu sabah roketli saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından Afgan güçleri roketlerin fırlatıldığı yerlere hava destekli operasyon düzenledi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necibullah Daniş tarafından yapılan açıklamada, saldırıda sivil ve askeri kayıp yaşanmadığını ancak 6 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Daniş ayrıca, tespit edilen 4 Taliban militanının öldürüldüğünü ve 5’inin teslim olduğunu bildirdi. Yaklaşık 6 saat süren çatışmalar şehirde yangına sebep olurken bölgeye çok sağıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Sözcü Daniş çatışmaların bittiğini ancak arama operasyonunun henüz bitmediğini, bölgenin güvendiğinden tamamen emin olana kadar askerin bölgedeki kordonu kaldırmayacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 18:18
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