Afganistan'daki Taliban operasyonunda 92 militan öldürüldü - NATO güçleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda son 24 saatte 92 militan öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Afganistan'da son 24 saatte NATO güçlerinin de destek verdiği operasyonlarda 92 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, NATO'nun desteklediği Afgan güvenlik güçlerinin Lagman, Gazni, Paktiya, Zabul, Kandahar, Ferah, Helmend, Belh Faryab gibi vilayetlerde Taliban'a karşı operasyonlar düzenlediği belirtildi. Açıklamada, son 24 saatte NATO güçleri ile ortak düzenlenen hava destekli operasyonlarda 92 militanın öldürüldüğü, 56'sının yaralandığı kaydedildi. Operasyonlarda 10 militanın da gözaltına alındığı ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.







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