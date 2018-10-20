Afganistan'daki seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı

Afganistan'da milletvekili seçimlerinde, oy verme işleminin sorunsuz gerçekleştiği yerlerde sandıklar kapandı ve oy sayımına başlandı.

Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayının yarıştığı seçimin ilk günü tamamlandı. Oy verme işleminin herhangi bir aksaklık olmadan tamamlandığı yerlerde, oy sayım işlemine geçildi.

Aksaklıkların yaşandığı bölgelerde ise oy verme işlemi yarın da devam edecek.

Bağımsız Seçim Komisyonu, oy kullanılamayan 360 seçim merkezinin yarın açık olacağını duyurdu.