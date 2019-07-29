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Afganistan'daki seçim bürosuna saldırı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Emrullah Salih'in ofisine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:40
Afganistan'daki seçim bürosuna saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı olarak aday gösterdiği Emrullah Salih'in seçim kampanyasını yürüttüğü ofise düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de Salih'in seçim kampanyasını da yürüttüğü çalışma ofisine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırının düzenlendiği binadan çıkartılarak güvenli bir bölgeye götürülen Salih kolundan yaralanmıştı. Saldırının ardından çıkan çatışmada güvenlik güçleri 3 saldırganı öldürmüştü.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Salih'in durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

Ülkede 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci dün resmen başlamıştı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:40
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