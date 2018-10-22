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Afganistan'daki saldırıda yaralanan generalin kimliği belli oldu

Afganistan'ın Kandahar şehrinde gerçekleştirilen saldırıda iki ABD askerinin yaralandığı öğrenildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:54
Afganistan'daki saldırıda yaralanan generalin kimliği belli oldu

Afganistan'ın Kandahar şehrinde Perşembe günü gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 2 Amerikan askerinden birinin ülkenin güneyindeki NATO askeri danışma misyonunu denetleyen ABD'li General Jeffrey Smiley olduğu doğrulandı.

Afganistan'da NATO liderliğindeki Kararlı Destek Misyonunun Sözcüsü, Perşembe günü Kandahar şehrinde gerçekleştirilen saldırıda yaralanan iki ABD'li askerden birinin General Jeffrey Smiley olduğunu doğruladı.

Sözcü, “General Jeffrey Smiley Kandahar'daki saldırıda yaralandı" dedi.

Kararlı Destek Misyonunun Afganistan’ın güneyindeki eğitim ve danışma misyonunun komutanı Jeffrey Smiley, Afganistan'daki üst düzey NATO Komutanı General Scott Miller ile yaptığı görüşmeden ayrılırken valinin koruması tarafından vurulmuştu. NATO komutanı General Scott Miller saldırıdan yara almadan kurtulurken, Afganistan'ın en tanınmış Taliban karşıtı komutanlarından Kandahar Emniyet Müdürü General Abdül Razak ve Kandahar İli İstihbarat Müdürü General Abdul Mumim hayatını kaybetmiş, Kandahar Valisi General Zalmai Weesa ve 2 Amerikan askerinin yaralandığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:54
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