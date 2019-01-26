Afganistan'daki FETÖ'ye ait 3 okul TMV'ye devredildi

KABİL (AA) - Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait erkek, kız ve Herat kız lisesinden oluşan üç okulun yönetimi Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildi.

Okul öğrencileri, devir teslim törenine katılan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Afganistan Eğitim Bakanlığı Müşaviri Necibullah Kamuran, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot ve öğretmenleri çiçeklerle karşıladı.

Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinde düzenlenen törende konuşan Afganistan Eğitim Bakanlığı Müşaviri Kamuran, Afganistan ile Türkiye eğitim bakanlıkları arasında yapılan anlaşma gereği ve bakanlar kurulunun onayı sonucu Afganistan'daki FETÖ okullarının 6'sını TMV'ye devrettiklerini ve geri kalan okulları da devredeceklerini söyledi.

Anlaşmanın iki ülkenin yararına olduğunu ifade eden Kamuran, devralınan okulların kalitesinin arttırılacağını ve mevcut okul sayısının iki katına çıkartılacağını belirtti.

Kamuran, TMV'nin Afganistan'da eğitim alanında milyon dolarlık bir yatırım yapacağını kaydetti.

TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot da devraldıkları okullardaki öğrenci ücretlerinden yüzde 20 indirim yapacaklarını vurguladı.



TMV okullarındaki öğrencilerin daha iyi imkanlarda kaliteli eğitim alacaklarını dile getiren Voyvot, ayrıca başarılı öğrencilere burs imkanı sağlanacağını vurguladı.

Voyvot, ''TMV'nin tecrübeli öğretmenleriyle daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz, bu konuda kimsenin endişesi olmasın'' dedi.

Konuşmaların ardından okulların yeni personeli dualar eşliğinde görevine başladı.

Böylece Afganistan'ın başkenti Kabil başta olmak üzere Herat, Mezar-ı Şerif, Kandahar, Nangarhar ve Cüzcan vilayetlerinde bulunan FETÖ'ye ait 12 okuldan 6'sı TMV'ye devredildi.

İki ülkenin eğitim bakanlarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.