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"Afganistan'daki eğitim faaliyetlerimizi şeffaf şekilde yürütüyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç: - "Türkiye'nin Afganistan'da gizli bir ajandası yok. Amacımız Afgan çocuklarının iyi yetişmesine katkı sağlamak. Afganistan'daki eğitim faaliyetlerimizi şeffaf şekilde yürütüyoruz"- "Geçen sene Afganistan ile yapılan anlaşmada verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Anlaşmada yer alan (FETÖ'ye ait) 12 okulun 7'sinin TMV'ye devri tamamlandı, 5 okulun da kısa süre içinde devir işleminin tamamlanması bekleniyor"

20 Nisan 2019 Cumartesi 22:57
"Afganistan'daki eğitim faaliyetlerimizi şeffaf şekilde yürütüyoruz"

KABİL (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Türkiye'nin Afganistan'da gizli bir ajandasının bulunmadığını, amaçlarının Afgan çocuklarının iyi yetişmesine katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Afganistan'daki eğitim faaliyetlerimizi şeffaf şekilde yürütüyoruz." dedi.

Denemeç, başkent Kabil'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Direktörlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında, Afganistan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) devralınan okullara 1,4 milyon dolar yatırım yapıldığını söyleyen Denemeç, devralınacak yeni okullara yönelik yatırımlarla bu rakamın artacağını ifade etti.

Denemeç, 1,4 milyon doların sadece okulların yenilenmesine harcanmadığını, laboratuvar, bilgisayar ve diğer ekipman için de harcama yapıldığını, çalınan birçok şeyin yerine yenilerinin konulduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin kitapları için 500 bin doların, okul giysileri için de 150 bin doların üzerinde harcama yapıldığını anlatan Denemeç, söz konusu okullar için Türkiye'deki en iyi idareci ve öğretmenleri seferber ettiklerini söyledi.

Denemeç, gelecekte iki ülke arasında köprü olacak öğrencilerin Türkçe'yi iyi öğrenmeleri için Türk öğretmenleri ülkeye getirdiklerini belirtti.

- Türkiye'deki Afgan çocuklara eğitim imkanı

Türkiye'de bulunan yaklaşık 200 bin Afgan vatandaşının çocuklarının da Türk okullarında eğitim alma imkanı bulunduğuna dikkati çeken Denemeç, iki ülke arasında Türkiye'de Afgan okulu açılmasına yönelik görüşmelerin de devam ettiğini bildirdi.

"Türkiye'nin Afganistan'da gizli bir ajandası yok.'' diyen Denemeç, amaçlarının Afgan çocuklarının iyi yetişmesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Denemeç, "Afganistan'daki eğitim faaliyetlerimizi şeffaf şekilde yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkenin farklı bölgelerinde yeni okullar açmayı planladıklarını bildiren Denemeç, "Geçen sene Afganistan ile yapılan anlaşmada verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Anlaşmada yer alan 12 okulun 7'sinin TMV'ye devri tamamlandı, 5 okulun da kısa sürede devir işleminin tamamlanması bekleniyor." diye konuştu.

Denemeç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de malum şebekenin okullarında okuyan gençlerin beyni yıkandı. Başka ülkelerin bu durumu yaşamaması için o ülkeleri uyarıyoruz. Afganistan'ın Türkiye için özel bir yerinin olması nedeniyle bu okulların bir an evvel devredilmesini istiyoruz. Türkiye ile Afganistan arasında binlerce kilometre mesafe olmasına rağmen kalpleri beraber atıyor."

TMV Başkanı Birol Akgün de okulların devralınma sürecinin iki ülke arasında imzalanan uluslararası hukuk belgesine dayandığını söyledi.

Toplantıya Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul da katıldı.


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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 22:57
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