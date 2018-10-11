Afganistan'daki çatışmalarda 9 ayda 2 bin 798 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) yayımladığı raporda, Afganistan'daki sivillerin, silahlı çatışmaların hedefi olmaya devam ettiği belirtildi.

Rapora göre, 1 Ocak-30 Eylül döneminde 2 bin 798 sivil öldü, 5 bin 252 sivil yaralandı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sivil ölümleri yüzde 5 arttı, yaralananların sayısı yüzde 3 azaldı.

Afganistan'ın Nangarhar ili, 9 ayda 554 sivil ölümü ve 940 yaralanmayla savaştan en çok etkilenen bölge oldu. Nangarhar'daki ölüm ve yaralanma sayısı geçen senenin aynı dönemine oranla iki kattan fazla arttı.

Nangarhar'ın yanı sıra Kabil, Helmand, Gazne ve Faryab şehirlerinde yaşayan kişilerin diğer bölgelere göre daha fazla risk altında oldukları kaydedildi.

UNAMA'nın yayımladığı raporda, Afganistan'da devam eden şiddet olaylarından çok sayıda çocuğun etkilendiği vurgulandı. Çatışmalarda 653 çocuk hayatını kaybetti, bin 483 çocuk yaralandı.