Afganistan'da yol kenarında bomba patladı: 11 kişi öldü
Farah vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti.31 Temmuz 2018 Salı 11:12
Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Farah vilayetinin Balabuluk ilçesinde sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.
Patlama sonucu 11 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Mehri, 38 kişinin de yaralandığını söyledi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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