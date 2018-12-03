Afganistan'da yaralanan ABD askeri öldü

WASHINGTON (AA) - Afganistan'ın Gazne ilinde ABD askerlerini hedef alan bombalı saldırıda yaralanan Çavuş Jason Mitchell McClary yaşamını yitirdi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 Kasım'da Gazne'nin Andar ilçesinde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda yaralanan Çavuş Jason Mitchell McClary'nin, dün Almanya'nın Landstuhl kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

NATO öncülüğündeki Kararlı Destek Operasyonu'ndan yapılan açıklamada, olayda üç ABD askerinin öldüğü belirtilmişti. Çavuş McClary'nin ölümüyle bu sayı 4'e çıktı.

Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.



