Afganistan'da üst düzey güvenlik toplantısına saldırı yapıldı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde üst düzey güvenlik toplantısına düzenlenen saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razzak Kadiri hayatını kaybederken, ülkedeki ABD ve NATO güçlerinin komutanı Scott Miller yara almadan kurtuldu.

Ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO'nun Afganistan'daki komutanı Scott Miller ve diğer Afgan yetkililerin arasında bulunduğu güvenlik toplantısına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel yetkililer, saldırıda Emniyet Müdürü Kadiri'nin öldüğünü, iki ABD askerinin yaralandığını ve toplantı için bölgede bulunan Miller'ın ise yaralanmadan kurtulduğunu açıkladı.

Olayda bir gazetecinin de öldüğü ileri sürüldü