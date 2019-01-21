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Afganistan'da Taliban'ın askeri kampa düzenlediği saldırı

Saldırıda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

21 Ocak 2019 Pazartesi 23:49
Afganistan'da Taliban'ın askeri kampa düzenlediği saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde, Taliban militanlarının askeri kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 50'ye çıktığı bildirildi.

Maydan Vardak İl Şura Vekili Şerifullah Hotak, yerel basına yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini belirtti.

Bugün sabah saatlerinde 4 saldırgandan birinin bomba yüklü aracı kampın girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganlar güvenlik güçleriyle çatışmaya girmişti.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda 100'ün üzerinde güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etmişti.



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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 23:49
  1. Afganistan
  2. Maydan Vardak

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