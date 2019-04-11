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Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü

11 Nisan 2019 Perşembe 11:04
Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Çardere ilçesine saldırısında 8 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezine saldırmasının arından çatışma çıktığını belirtti.

Ayubi, saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 12 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda güvenlik görevlilerinden rehin alınanların da olduğu iddia edildi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 11:04
  1. Afganistan
  2. Kunduz
  3. Taliban

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