Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:11
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Guryan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 6 polis öldü.
Guryan İlçe Kaymakamı Farhad Hadimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki Sagır polis karakoluna saldırdığını söyledi.
Hadimi, saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Hadimi, söz konusu karakolun bölgeden geçen demir yolunun güvenliğini sağladığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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