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Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:11
Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Guryan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 6 polis öldü.

Guryan İlçe Kaymakamı Farhad Hadimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki Sagır polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Hadimi, saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hadimi, söz konusu karakolun bölgeden geçen demir yolunun güvenliğini sağladığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:11
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