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Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:11
Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda 6 güvenlik görevlisi öldü.

Cüzcan Emniyet Müdürü Abdul Vahid Vicdan, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kuş Tepe ilçe merkezine ağır silahlarla saldırması sonucu 6 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 30 militanın öldürüldüğünü kaydeden Vicdan, 10 militanla 15 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti.

Vicdan, bölgeye destek gücünün gönderildiğini aktardı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:11
  1. Afganistan
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