Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesine düzenlediği silahlı saldırı sonucu 6 polisin öldüğü bildirildi. Gazne İl Şura Vekili Gulam Sahi Zabuli, basına yaptığı açıklamada, militanların, Deh Yak ilçe merkezine düzenlediği silahlı saldırı sonucu 6 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırıda 7 kişinin yaralandığını ifade eden Zabuli, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu ilçe merkezinin kontrolünü sağladıkları, 35 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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