Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi. Herat'taki Beşinci Sınır Tugay Komutan Yardımcısı Bahauddin Guri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Herat'ın Turgundi bölgesindeki sınır karakoluna saldırdığını belirtti. Saldırıda 5 sınır polisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Guri, 3 polisin de yaralandığını söyledi. Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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