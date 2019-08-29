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Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:04
Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kişk Rubat Sangi ilçesindeki korucu karakoluna saldırısı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Valizadeh, yaptığı açıklamada, Çardere köyündeki korucu karakoluna saldırı düzenlendiğini belirtti.

Aralarında sivillerin bulunduğu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Valizadeh, 10 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Valizadeh, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiği bilgisini paylaştı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 11 korucunun öldürüldüğü iddia edildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:04
  1. Afganistan
  2. Çardere köyü
  3. Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Valizadeh

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