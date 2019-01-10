Afganistan'da Taliban saldırıları

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın Tahar ve Baglan vilayetlerindeki polis karakollarına düzenlediği saldırılarda 16 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Tahar Valiliği Sözcüsü Muhammed Cevad Hicri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Tahar'ın Hoca-i Gar ilçesine saldırması sonucu 7 güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi.

Saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Hicri, saldırının ardından çıkan çatışmada örgütün de kayıp verdiğini belirtti.

Öte yandan Baglan İl Şura Başkan Yardımcısı Şamsulhak Barikzey, örgüt üyelerinin, Baglan'ın Husainhil bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını kaydetti.

Çatışmada 9 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini dile getiren Barikzey, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise her iki vilayette düzenlenen saldırılarda 38 askerin öldüğü iddia edildi.