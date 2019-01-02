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Afganistan'da Taliban operasyonu

Operasyonda ikisi İran vatandaşı 29 örgüt üyesi öldürüldü

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:10
Afganistan'da Taliban operasyonu

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban örgütüne yönelik operasyonda ikisi İran vatandaşı 29 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Faryab'ın Şirin Tegab ve Hoca Sabzpoş ilçelerinde Taliban'a yönelik havadan ve karadan operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 29 militanın öldürüldüğü, bunlardan ikisinin İran vatandaşı olduğu ifade edildi.

Operasyonda dört askerin de yaralandığı kaydedildi.

Daha önce İran'ın Afganistan'daki Taliban'a destek verdiği yönünde haberler basına yansımıştı ancak ilk kez örgütte İran vatandaşı teröristlerin bulunduğu resmi olarak teyit edildi.


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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:10
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