Afganistan'da Taliban karakola saldırdı Gazne'nin Hogyani ilçesinde düzenlenen saldırıda ilçe emniyet müdürü ve 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Afganistan'da Taliban militanları, Gazne vilayetinde polis karakoluna saldırı düzenledi. Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesindeki karakola militanlarca düzenlenen saldırıda, ilçe emniyet müdürü ve 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı bilgisini paylaşan Nuri, saldırının ardından güvenlik görevlileri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 10 Taliban üyesinin öldürüldüğünü belirtti. Taliban ise "21 güvenlik görevlisinin öldüğünü" iddia etti.

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