Afganistan'da Taliban karakola saldırdı
Gazne'nin Hogyani ilçesinde düzenlenen saldırıda ilçe emniyet müdürü ve 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti26 Temmuz 2019 Cuma 16:08
ANKARA (AA) - Afganistan'da Taliban militanları, Gazne vilayetinde polis karakoluna saldırı düzenledi.
Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesindeki karakola militanlarca düzenlenen saldırıda, ilçe emniyet müdürü ve 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Saldırıda, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı bilgisini paylaşan Nuri, saldırının ardından güvenlik görevlileri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 10 Taliban üyesinin öldürüldüğünü belirtti.
Taliban ise "21 güvenlik görevlisinin öldüğünü" iddia etti.
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