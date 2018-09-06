Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 8 kişi öldü

Afganistan Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, Hocai Gar ilçesindeki polis karakoluna militanların saldırı düzenlemesi sonucu 8 polisin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Militanların karakoldaki silahları da alarak kaçtığını söyleyen Esir, saldırının örgüt üyeleriyle irtibattaki bir polisin yardımıyla düzenlendiğini, söz konusu polisin de militanlarla kaçtığını sözlerine ekledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, 9 polisin öldüğünü iddia etti.