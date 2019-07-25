Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 20 ölü

KABİL/ANKARA (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde, Taliban militanlarının askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 güvenlik gücünün yaşamını yitirdiği bildirildi. Tahar vilayetine bağlı İşkemiş ilçesi Kaymakamı Abdulkayyum Kani, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının dün gece ilçedeki askeri karakola saldırdığını belirtti. Kaymakam Kani, saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Taliban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlendi.

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