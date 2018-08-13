Afganistan'da Taliban gümrük kapısına saldırdı: 12 kişi öldü
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Tacikistan sınırındaki Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 12 polis hayatını kaybetti.13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:06
Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, yaptığı açıklamada, sınır kapısına düzenlenen silahlı saldırıda 12 sınır polisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda 5 kişinin yaralandığını ifade eden Esir, saldırganların gümrük binasını ateşe verdiklerini belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 18 polisin öldüğü iddia edildi.
Taliban örgütü, yaklaşık 1,5 ay önce de Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na saldırarak 2 polisi öldürmüştü.
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