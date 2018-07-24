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Afganistan'da Taliban çatışması! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 12 güvenlik görevlisinin de yaralandığı açıklandı.

24 Temmuz 2018 Salı 15:41
Afganistan'da Taliban çatışması! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 10 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan, militanların, Zabul'un Atgar ilçe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

GÖRGÜ TANIKLARINA GÖRE 15 ÖLÜ

Çatışmada 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hakbayan, 12 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları ise çatışmada 15 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 38 askerin öldüğü iddia edildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 15:41
  1. Afganistan
  2. Taliban militanları
  3. silahlı çatışma

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