Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı: 45 ölü!

Afganistan'ta terör örgütü Taliban militanları askeri üsse saldırdı. Saldırıda birçok askerin yaralandığını belirten Muhsini, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü ifade etti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda üssün kontrolünü sağladıkları ve 70 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Öte yandan Taliban militanlarının dün sabah saatlerinde Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gormaç ilçesindeki askeri kampa düzenlediği saldırıda 20'den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.