Afganistan'da Taliban 3 çiftçiyi öldürdü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde 3 çiftçiyi silahla öldürdüğü bildirildi. Afganistan'ın kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Sar-i Pul'un merkezindeki Kurek köyünde buğday hasadıyla uğraşan 3 çiftçiyle zekat meselesi yüzünden tartıştığını söyledi. Çiftçilerin, militanların zorla zekat talebine ret cevabı verince kurşuna dizildiğini ifade eden Rezai, 3'ünün de hayatını kaybettiğini belirtti. Rezai, militanların, çiftçileri öldürdükten sonra buğday harmanını da ateşe verdiğini kaydetti. Konuyla ilgili Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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