0553 313 94 23

Afganistan'da son iki yılda en fazla sivil zayiat geçen ay verildi

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, Afganistan'da son iki yılda en fazla sivil zayiatın, bin 500'den fazla sivilin öldüğü ya da yaralandığı geçen ay verildiğini açıkladı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:49
Afganistan'da son iki yılda en fazla sivil zayiat geçen ay verildi

KABİL (AA) - Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da son iki yılda en fazla sivil zayiatın geçen ay verildiğini açıkladı.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, geçen ay bin 500'den fazla sivilin askeri saldırılar kaynaklı yaralandığı ya da öldüğü bildirildi. Açıklamada, bu rakamın mayıs 2017'den bu yana "bir ayda meydana gelen en fazla zayiat" olduğu kaydedildi.

Kayıpların yüzde 50'den fazlasının bombalama kaynaklı olduğu ifade edilen açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini sürdüren Taliban'ın güvenlik güçleri ve hükümet hedeflerine yönelik saldırıları sonucu sivillerin zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, DEAŞ'ın da hem güvenlik güçleri hem de Şii azınlığa karşı saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.

UNAMA'nın açıklamasında, ABD'nin 9 aydan bu yana Taliban ile barış müzakereleri yürütmesine rağmen ülkedeki şiddet olaylarının devam ettiği bildirildi.

ABD, Afganistan'da eylül ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Taliban'la anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin bir kısmını geri çekmeye hazırlandığına işaret ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, tüm taraflara askeri operasyonları sona erdirmelerinin barış görüşmelerinde daha kuvvetli olmalarını sağlayacakları çağrısını yapmıştı.

BM tarafından salı günü yayımlanan raporda bu yılın ilk yarısında Afgan ve ABD askeri güçlerinin saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısının, Taliban güçlerinin sebep olduklarından daha fazla olduğu kaydedilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:49
  1. Afganistan
  2. BM
  3. Kayıp
  4. sivil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Okan Kocuk: “İnşallah uzun yıllar bu..
    3. Genç kıza cinsel saldırı iddiasına..
    4. Sakarya için sağanak uyarısı
    5. Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi..
    6. Bolu'da Uluslararası Mengen Aşçılık ve..
    7. Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 6..
    8. MTDF’den Mardin-İzmir uçak..
    9. Husiler ile Dünya Gıda Programı..
    10. Meksika'da bir gazeteci cinayeti daha
    11. Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan..
    12. Kılıçdaroğlu, butonla heykel açtı
    13. Murat Nehri'ne giren çocukların..
    14. Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    15. Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    16. GÜNCELLEME - ABD'nin Teksas eyaletinde..
    17. Bir otobüs yangını da Manisa'da!
    18. Futbol: Hazırlık maçı
    19. Galatasaray’dan 4. hazırlık maçında 2...
    20. Romanya'nın sembolik gemisi "Mircea"..
    21. Galatasaray’da yeni transferler Türk..
    22. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan..
    23. Galatasaray evinde Panathinaikos’u 2-1..
    24. Türk Telekom Stadyumu’nda ‘Radamel..
    25. Suriye İslam Konseyi’nden “kardeşlik”..
    26. 13 yaşındaki çocuğu katlettiğini..
    27. Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın
    28. Suriye’deki patlamada ölü sayısı 30’a..
    29. Afganistan'da son iki yılda en fazla..
    30. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu