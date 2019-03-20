Afganistan'da sel felaketi: 13 ölü Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 13 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 13 kişinin öldüğü bildirildi. Herat Valisi Abdul Kayyum Rahimi, basına yaptığı açıklamada, vilayet genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu belirtti. Sele kapılan 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu söyledi. Rahimi, sel nedeniyle yüzlerce evin tahrip olduğunu sözlerine ekledi.

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