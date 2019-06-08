Afganistan'da seçmen kayıtları başladı

Afganistan'da seçmen kayıtları başladı08 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
KABİL (AA) - Şiddet olaylarının dinmediği Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen kayıtları başladı.
Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, seçmen kayıtlarının 33 vilayette başladığını açıkladı.
Ülke genlinde 458 seçim merkezinde seçmen kayıtlarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, ülkeye yeni dönen ve kanuni yaşını dolduran Afganistan vatandaşı herkesin kayıt yaptırabileceği bildirildi.
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Eylül'de yapılacak.
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