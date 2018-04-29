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Afganistan'da seçim merkezine saldırı: 6 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde seçim merkezine yönelik bombalı saldırıda 6 kişinin  yaralandığı bildirildi.

29 Nisan 2018 Pazar 16:22
Afganistan'da seçim merkezine saldırı: 6 yaralı

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, kent merkezindeki  bir seçim merkezinin önünde patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 6 kişinin yaralandığını ifade eden Hogyani, hastaneye  kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçen hafta başkent Kabil'de bir seçim merkezinin hedef alındığı  saldırıda 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 16:22
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