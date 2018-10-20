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Afganistan'da seçim günü bomba patladı! Çok sayıda ölü var

Dünyanın diken üstünde izlediği Afganistan seçimlerinde korkulan oldu, başkent Kabil'de bir intihar saldırganı kendini havaya uçurdu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:39
Afganistan'da seçim günü bomba patladı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da seçimlere kan bulaştı. Seçimlerden önce gerçekleşen saldırılarda çok sayıda milletvekili adayının öldürüldüğü ülkede, bugün sandık başında bomba patladı.

Reuters haber ajansı, üzerinde bomba sarılı bir saldırganın kendini havaya uçurduğunu bildiriyor.

Başkent Kabil'in kuzeyinde gerçekleşen patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı ise hastanelere taşınıyor.

Taliban terör örgütünün seçimlerden önce çok sayıda siyasetçiye saldırı düzenlemesi üzerine bugün seçim merkezlerinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı ancak buna rağmen intihar bombacısı önlenemedi.

Gün içinde Kabil'de bir başka patlama daha olmuş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Afganistan'da kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmen var. 2 bin 558 milletvekili adayı ise bu akşam çıkacak sonuçla meclise girmeyi umuyor.

Kandahar vilayetinde polis şefleri ve NATO Komutanı'nı hedef alan saldırı nedeniyle seçimlerin ertelendiği dün açıklanmıştı. Kandaharlılar, bir hafta sonra sandığa gidecek.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 17:39
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