Afganistan'da Kabil hükümetine bağlı savaş helikopteri düştü Afganistan'ın kuzeyinde, Kabil hükümeti hava kuvvetlerine ait bir savaş helikopteri düştü.

Afganistan'ın kuzeyindeki Meydan Vardak ilinde Kabil hükümeti hava kuvvetlerine ait bir savaş helikopterinin düştüğü bildirildi. Taliban düşürdü Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Meydan Vardak iline bağlı Seyidabad ilçesi kırsalında Kabil hükümeti hava kuvvetlerine bağlı MD-530F tipi savaş helikopteri düştü. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamada, helikopterin kendileri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü ifade edildi. Askeri personel yaşamını yitirdi Sözcünün açıklamasında ayrıca, helikopterdeki askeri personelin öldüğü ifade edildi. Ağustos 2016'da ABD tarafından yapılan son teslimat ile birlikte Kabil hükümetine bağlı hava kuvvetleri envanterinde 30 kadar MD-530 bulunuyor. Kaynak: Mepa News

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