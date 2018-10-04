Afganistan'da saldırı: Çok sayıda ölü var
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 polis öldü.04 Ekim 2018 Perşembe 15:18
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.
Samangan Valiliği Sözcüsü Muhammed Sıddık Azizi, militanların Dere-i Suf'un Balgali köyündeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda 8 polisin de yaralandığını ifade eden Azizi, örgüt üyelerinin son bir ay içerisinde aynı karakola 3 kez saldırdığını belirtti.
Taliban, saldırıyı doğruladı.
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