0553 313 94 23

Afganistan’da polis meslektaşlarına ateş açtı: 7 ölü

Afganistan’ın Kandahar şehrinde dün bir polisin meslektaşlarına açtığı ateş sonrasında 7 polis hayatını kaybetti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:23
Afganistan’da polis meslektaşlarına ateş açtı: 7 ölü

Afganistan’ın Kandahar şehrinde dün bir polisin meslektaşlarına açtığı ateş sonrasında 7 polis hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçtı.


Afganistan’ın Kandahar şehrinde bir polis dün meslektaşlarına ateş açtı. 7 meslektaşını öldüren polis, olay yerinden kaçtı. Taliban Sözcüsü Qari Yusouf Ahmadi,, polisin kendi saflarına katıldığını söyleyerek olayın sorumluluğunu üstlendi.


Bölge Hükümet Sözcüsü Jamal Naser Barekzai, olay yerinden kaçan saldırgan polisin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.


Geçtiğimiz hafta yine Kandahar’da 2 ABD askeri bir Afgan asker tarafından vurularak öldürülmüştü. ABD askerlerini vuran Afgan askeri yaralanmış ve gözaltına alınmıştı. Afgan askeri saldırganı kahraman ilan etmişti.



Afganistan’da barış görüşmeleri devam ediyor


Geçtiğimiz yıl sonundan bu yana Taliban ve ABD elçisi Zalmay Khalilzad, 18 yıllık savaşa barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla bir araya geliyor. Kabil ve İslamabad’da gerçekleştirilen müzakerelerden sonra Khalilzad, geçtiğimiz hafta Taliban ile görüşmek üzere Katar’a gitti. Ancak Taliban Kibil’deki hükümetle doğrudan müzakereyi reddetti.


Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen başkent Doha’da dün tweet atarak, Taliban ve Khalilzad’ın görüşmelere başladığını ve sürecin birkaç gün boyunca devam edebileceğini açıkladı. Shaneen tweetinde, "Anlaşma sonuca ulaşırsa, tüm yabancı birlikler Afganistan’ı, tüm Afganistan taraflarıyla diyaloğun önünü açacak belirli bir zaman diliminde bırakacaklar" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ne idiği belirsiz zevatların oyununa alet olmayın!
    1. Ne idiği belirsiz zevatların oyununa..
    2. Düşük fiyat yerli karpuza rağbeti..
    3. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız..
    4. Kick Boks sporcularının madalya sevinci
    5. Mahkemeden flaş 'Salda Gölü' kararı!
    6. Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak..
    7. At arabası ile geldi yol ortasındaki..
    8. Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe
    9. Galatasaray ile Altınyıldız Classics..
    10. Çocuklar ve ev hanımları tenis..
    11. İlçe mezbahaları Kurban Bayramında..
    12. Mescidsiz Fabrika!
    13. İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza
    14. Büyükşehir’den Beşkonak mahallesine 2..
    15. İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı..
    16. Fındık alımları ne zaman? Devlet..
    17. Önce reddetti, sonra itirafçı oldu
    18. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    19. Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların..
    20. Bu kez de ‘Kadın Üniversiteleri’ni..
    21. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    22. Çekya’da yamaç dalışı şampiyonası..
    23. Turşu diyarının biberleri artık yerli
    24. 80. Yıl Yaya Köprüsünün onarımı..
    25. Kurban Bayramı tatili süresince 18..
    26. Diyarbakır Kurban Bayramı’na hazır
    27. Bursa'da orman yangını
    28. Japonya'dan Rusya'ya protesto notası
    29. Adaleti yık, devlet kendiliğinden..
    30. Pakistan’dan Hindistan’a kınama
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!