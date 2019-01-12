Afganistan'da polis merkezine silahlı saldırı: 5 ölü

Afganistan'da polis merkezine silahlı saldırı: 5 ölü12 Ocak 2019 Cumartesi 19:40
KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı 2 kişinin, Herat'ın 6. Polis Merkezi'ne girerek rastgele ateş açmaya başladığını söyledi.
Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Farhad, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Farhad, saldırganların yaklaşık bir saat süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Görgü tanıkları ise hala silah seslerinin duyulduğunu dile getirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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