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Taliban, Afganistan'da polis karakolunu hedef aldı!

Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde bulunan polis karakolunu hedef alan Taliban, 8 güvenlik görevlisini öldürdü.

07 Eylül 2018 Cuma 16:32
Taliban, Afganistan'da polis karakolunu hedef aldı!

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarının polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Mengecik ilçesi Emniyet Müdürü Abdul Aziz, militanların ilçenin Şiehraz köyündeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Aziz, saldırının ardından karakolun örgütün kontrolüne geçtiğini söyledi.

6 TALİBAN MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Cüzcan Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamada da saldırının ardından çıkan çatışmada 6 Taliban militanının öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban militanlarının, bir gün önce ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda da 8 polis hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 16:32
  1. Afganistan
  2. Taliban
  3. Abdul Aziz
  4. Mengecik

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