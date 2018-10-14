Afganistan'da patlama! Ölüler var
Afganistan'ın Logar vilayetinde bir düğünde meydana gelen patlamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.14 Ekim 2018 Pazar 13:13
Afganistan'ın Logar vilayetinde bir düğünde meydana gelen patlamada, 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şahpur Ahmedzey, Logar'ın Muhammed Aga ilçesinde, düğün yapılan mekana yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.
Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Ahmedzey, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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