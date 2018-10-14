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Afganistan'da patlama! Ölüler var

Afganistan'ın Logar vilayetinde bir düğünde meydana gelen patlamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

14 Ekim 2018 Pazar 13:13
Afganistan'da patlama! Ölüler var

Afganistan'ın Logar vilayetinde bir düğünde meydana gelen patlamada, 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şahpur Ahmedzey, Logar'ın Muhammed Aga ilçesinde, düğün yapılan mekana yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Ahmedzey, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 13:13
  1. Afganistan
  2. Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şahpur Ahmedzey
  3. Afganistan patlama

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