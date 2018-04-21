Afganistan'da patlama! Ölüler var

Afganistan'ın Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani'n yaptığı açıklamada, Hasaki Mine ilçe merkezi yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını ifade etti.

Patlama sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Hogyani, aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaralandığını söyledi. Hogyani, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.