Afganistan'da patlama: 6 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde, motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Dervazai Şadian Bölgesi'nde bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirildiği belirtti. Belh Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, patlamada yaralanan 6 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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