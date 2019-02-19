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Afganistan'da patlama: 6 ölü

19 Şubat 2019 Salı 16:06
Afganistan'da patlama: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Lagman vilayetinin Kargayi ilçesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Lagman Valiliği Sözcüsü Asadullah Devletzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kargayi'deki Muhacir Kampı yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.

Devletzey, patlamada 6 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:06
  1. Afganistan
  2. Kargayi
  3. patlama

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