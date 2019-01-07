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Afganistan'da patlama: 6 ölü

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:22
Afganistan'da patlama: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada, 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Paktika Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şah Muhammed Arya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paktika'nın Canihil şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 sivilin öldüğünü söyledi.

Patlamada 6 sivilin de yaralandığını bildiren Arya, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:22
  1. Afganistan
  2. patlama
  3. saldırı

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