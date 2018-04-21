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Afganistan'da patlama: 5 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivilin öldüğü bildirildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:14
Afganistan'da patlama: 5 ölü

Afganistan'ın Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın yoldan sivil bir araç geçtiği sırada infilak ettiğini açıkladı.

5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Hogyani, patlama sonucunda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da olduğu 14 kişinin de yaralandığını ifade etti. Hogyani, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:14
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