Afganistan'da patlama: 5 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivilin öldüğü bildirildi.21 Nisan 2018 Cumartesi 11:14
Afganistan'ın Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın yoldan sivil bir araç geçtiği sırada infilak ettiğini açıkladı.
5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Hogyani, patlama sonucunda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da olduğu 14 kişinin de yaralandığını ifade etti. Hogyani, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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