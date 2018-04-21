Afganistan'da patlama: 5 ölü

Afganistan'ın Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın yoldan sivil bir araç geçtiği sırada infilak ettiğini açıkladı.

5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Hogyani, patlama sonucunda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da olduğu 14 kişinin de yaralandığını ifade etti. Hogyani, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.