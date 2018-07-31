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Afganistan'da patlama: 11 ölü

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 11 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 10:21
Afganistan'da patlama: 11 ölü

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balabuluk ilçesinde sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.

Patlama sonucu 11 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Mehri, 38 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:21
  1. afganistan bomba

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