Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu BaşkanıAbdul Badi Sayyad, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde iki gün boyunca süren milletvekili seçimlerinin sona erdiğini duyurdu.

Sayyad, sayıma, sandıkların Kabil'e getirilmesiyle başlandığını söyledi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü YardımcısıNasrat Rahimi, seçimin ikinci gününü olaysız şekilde tamamladıklarını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin, terör örgütlerinin seçimleri engellemeye yönelik birçok saldırı tehdidini önlediğini dile getiren Rahimi, böylece seçime katılım oranının da oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

193 saldırıda 36 kişi öldü

Dün akşam saatlerinde başkent Kabil'de bir seçim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmişti. Dün gün boyu ülke genelinde seçimleri hedef alan 193 saldırı yapılmış, toplamda çoğu sivil 36 kişi ölmüştü.

Seçimlerde yolsuzluk iddiası

Afganistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sima Semer de iki gün süren seçimlerde birçok yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Semer, oy verme yaşını doldurmayan veya seçmen listesinde ismi olmayanların da oy kullandığını söyledi.

Semer, seçim sırasında biyometrik makinelerinin çalışmaması, seçim merkezlerinin geç açılması ve parmak boyalarının hemen silinmesi gibi sorunların da yaşandığını sözlerine ekledi.

Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı yarıştı.