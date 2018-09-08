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Afganistan'da otobüsle tanker çarpıştı, 16 kişi öldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar eyaletinde bir otobüs ile bir tankerin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaşamını yitirdi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:00
Afganistan'da otobüsle tanker çarpıştı, 16 kişi öldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar eyaletinde meydana gelen trafik kazası faciaya yol açtı.

Otobüs ve tankerin çarpıştığı kazada, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 16 kişi öldü.

Cumartesi sabah gerçekleşen kazada yaralanan 25 yolcu ise hastanelere taşındı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Yetkililer, Helmand'dan başkent Kabil'e doğru giden otobüsün karşıdan gelen tankerle çarpışmasına sürücünün dikkatsizliğinin yol açtığını açıkladı.

Afganistan'da, yüksek hız, yolların durumu ve sürücülerin dikkatsizliği gibi nedenlerle trafik kazaları hayli yaygın.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 13:00
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